آمريكا با قطع كمكهاي مالي به عربستان موافقت كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري رويترز، تصويب اين طرح درمجلس آمريكا نوعي شكست سخت براي دولت بوش بشمارمي آيد كه همچنان با قدرت با اين گونه تصميمات مخالفت مي كند چرا كه اين تصميم همكاري واشنگتن با عربستان در زمينه مبارزه با تروريسم و نيزتلاشهاي آمريكا براي ايجاد صلح درمنطقه خاورميانه را شديدا كاهش مي دهد .

مجلس نمايندگان آمريكا روزگذشته با اكثريت 217 راي درمقابل 191 راي طرح لغو كمك هاي مالي به عربستان را تصويب كرد.ظاهرا مجلس ازعدم همكاري كافي سعوديها درجنگ مبارزه با تروريسم انتقاد دارند.



قرار بود مجلس آمريكا درچارچوب طرح بودجه كمكهاي خارجي به كشورها مبلغ 25 هزاردلاربه عربستان سعودي كمك كند كه اين مبلغ ظاهرا ازطرح بودجه حذف شده است .



يكي ازنمايندگان مجلس آمريكا در اين رابطه گفت: اين مبلغ به آموزش نظامي اختصاص داده شده بود اما موافقت مجلس منجر به بروزبرخي اختلافات و درگيريها درمورد ميليونها دلارتجهيزات نظامي وآموزش نظامي ديگر به اين كشور مي شود.

"شيلي پيركلي" يكي ديگر ازنمايندگان دمكرات مجلس آمريكا گفته است: ما نه مي خواهيم داراييها خود را به عنوان ماليات راهي كشورعربستان سعودي كنيم و نه مي خواهيم كسي اين كار را براي ما انجام دهد.



برخي معقتدند:عربستان نيازبه كمكهاي مالي آمريكا ندارد زيرا اين كشورازطريق درآمدهاي نفتي كه درجهان دارد ثروت هنگفتي را بدست مي آورد.بنابراين مجلس سنا بايد كمكهاي مالي به عربستان را ازبودجه كمكهاي خارجي به كشورها حذف كند.

اين درحالي است 15كه تن ازمجموع 19 تن ازعاملان طراحي حملات 11 سپتامبردرسال 2001 در آمريكا سعودي تبارهستند .



