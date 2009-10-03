قطع 10 هزار درخت در منطقه حفاظت شده دنا

به گزارش خبرنگار مهر، کارگران خط انتقال گاز از عسلویه به مناطق شمال و شمالغرب کشور در طول دو روز از چهارشنبه 7 مهرماه امسال تا پنجشنبه بالغ بر 10 هزار اصله درخت کهنسال بلوط را در حوزه "سینه نمک" در منطقه حفاظت شده دنا برای انتقال این خط لوله گاز قطع کرده اند.



وسعت تخریب جنگلها در منطقه حفاظت شده دنا نزدیک به سه کیلومتر با عرض 28 متر عنوان شده و پیش بینی کارشناسان بومی این است که اگر ممانعتی در این مورد از سوی ماموران محیط بان صورت نمی گرفت این تخریب تا مرز 100 هزار درخت تا پایان مسیر پیش می رفته است.



اگر چه مجوز زیست محیطی و ارزیابی کارشناسان محیط زیست اجازه گذر این خط لوله از کریدور سابق را داده است اما این خط لوله در مسیری دیگر و بدون رعایت ابتدایی ترین نظارت زیست محیطی و اراضی طبیعی در حال انتقال بوده است.

کریدور سابق مورد نظر طرفین از گردنه "میمند" می گذرد که دو خط انتقال گاز در سالهای قبل از انقلاب و یک خط لوله گاز در دهه 70 را تجربه کرده است. مستندات نشان می دهد که این خط لوله نه تنها از مسر کریدور قبلی و تجربه شده گذر نکرده که کریدوری تازه در خط الرس تپه کوهها و در کنار رودخانه "بشار" انتخاب شده است.



این پروژه خط انتقال گاز در حالی متوقف شده و در دستور رسیدگی مراجع قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد که یک مشاور حقوقی قرارگاه خاتم الانبیا که اجرای پروژه خط لوله گاز را به عهده دارد به خبرنگار مهر گفت: "تمام مراحل ارزیابیهای زیست محیطی برای گذر این خط لوله از مراجع قانونی اخذ شده"، اما سازمان محیط زیست پروژه انتقال گاز را متوقف کرده است.



این خط لوله گاز از سال 87 و بعد از قطع گاز شهرهای شمالی در زمستان دو سال پیش از عسلویه به مقصد شمال کشور آغاز به فعالیت کرده است. این خط لوله دهمین خط انتقال گاز از بوشهر به مناطق مرکزی و شمالی کشور است و هزاران کیلومتر طول مسیر دارد که از دل جنگلهای بلوط کهگیلویه و بویراحمد عبور می کند.