اعلام تغییرات کنکور سال90 به بعد تا آذر/ حذف کنکور کاردانی درسال آینده

مشکلات اجرای قانون حذف کنکور

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین مشکل در اجرای قانون حذف کنکور هماهنگی آموزش و پرورش و وزارت علوم است. علاوه بر این نابسامانی مدیریتی در آموزش و پرورش و نظر منفی وزیر سابق آموزش و پرورش برای اجرای حذف کنکور باعث شد اجرای قانون به تأخیر بیفتد.

تصمیمات جدید برای اجرای قانون حذف کنکور در سال 90 و کنکور 89

وی اظهار داشت: در جلسه اخیر که با وزیر علوم و سرپرست وزارت آموزش و پرورش برگزار شد هر دو برای اجرای قانون حذف کنکور اعلام آمادگی کردند و قرار شد کمیته تبصره 4 که از وزرای بهداشت، علوم، آموزش و پرورش و ریاست دانشگاه آزاد و سازمان سنجش تشکیل شده هر چه زودتر تشکیل جلسه بدهد و عملیاتی شدن قانون را مورد بررسی قرار دهد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مهر گفت: کمیته قرار است به طور جدی تشکیل شود و اعضا پیشنهادات خود را برای اجرایی کردن قانون اعلام کنند. در نهایت تا آذرماه باید تکلیف مشخص شود و پس از فعالیت کمیته و بررسی پیشنهادات تا دو ماه آینده وضعیت روشن شود.

وی اضافه کرد: مطالعات کارشناسی و علمی در کمیسیون آموزش مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه قطعی برای داوطلبان کنکورهای سالهای 90 به بعد مشخص و اعلام می شود.

عباسپور گفت: همچنین تأکید شده است که کنکور 89 باید با کمترین تغییر برگزار شود تا موجب نگرانی دانش آموزان نشود و هر تغییری در کنکور سال 90 اتفاق بیفتد. همچنین توصیه ما این است که برای کنکور 89 نمرات دروس پیش دانشگاهی تأثیرگذار نباشد.

برنامه برای اجرای حذف کنکور کاردانی در سال 89

وی با اشاره به اجرای تبصره ماده 2 در خصوص حذف کنکو کاردانی به مهر گفت: کنکور مقطع کاردانی با توجه به گسترش ظرفیت و تعداد داوطلبان باید حذف شود. وزارت علوم و دانشگاه آزاد برای این امر آمادگی خود را اعلام کرده اند اما مشکل نظام وظیفه و معافیت تحصیلی برای پذیرفته شدگان این مقطع در صورت حذف کنکور است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون نظام وظیفه تنها دانشجویانی که از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه می شوند می توانند از سربازی معاف شوند از این رو در صورت حذف کنکور این مقطع پذیرفته شدگان نمی توانند از سربازی معاف شوند.

وی اظهار داشت: در این خصوص نیز قرار شد وزارت علوم این موضوع را با نظام وظیفه مطرح و برطرف کند تا برای سال آینده کنکور برای مقطع کاردانی حذف شود.