غیبت پنج بازیکن باعث عدم پیروزی مقاومت شد/ سپاسی مستحق پیروزی بود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهابادی شامگاه جمعه پس از تساوی تیمش مقابل ابومسلم در جمع خبرنگاران افزود: غیبت چند تن از بازیکنان مقاومت باعث شد که تیم تا حدودی با ناهماهنگی مواجه شود و به رغم اینکه بازیکنان ذخیره نیز حضور قابل قبولی داشتند اما بازهم نتوانستند نتیجه راضی کننده را کسب کنند.

وی تصریح کرد: بازیکنان مقاومت امروز در حد و توان خود بازی نکردند اما با این حال بازیکنان ما مستحق کسب سه امتیاز این بازی بودند.

سرمربی تیم مقاومت در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر دست کم گرفته شدن ابومسلم از سوی بازیکنان مقاومت نیز بیان کرد: در بین دو نیمه به بازیکنان تذکر دادم که چنانچه به همین یک گل راضی باشند به طور یقین نتیجه از دست خواهد رفت اما در عین حال حریف خود را نیز دست کم نگرفتیم و اگر بازیکنان چنین طرز فکری داشتند حرفه ای نبوده اند.

مهابادی با اشاره به بازی آینده خود مقابل پیروزی نیز عنوان کرد: پیروزی تیم قوی و با سابقه ای بوده اما با این حال امروز با حاشیه مواجه شده اما در عین حال یک تیم حرفه ای به شمار می رود البته چنانچه بازیکنان جوان ما از لحاظ روحی و روانی در شرایط مطلوب باشند به طور یقین مقاومت با دست پر از خانه میزبان خود بازخواهد گشت.