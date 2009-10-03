ارائه آمار کلی بی سوادان کمکی به سوادآموزی نمی کند

علی ابراهیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جوابیه مرکز آمار مبنی بر اینکه ارائه اطلاعات فردی به اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نیست، گفت: طبق بند (ی) حکم 52 قانون برنامه چهارم توسعه مصوبه هیئت دولت، مرکز آمار ایران باید اطلاعات شخصی بی سوادان و محل زندگی آنها را در اختیار نهضت سواد آموزی قرار دهد و این در حالی است که مرکز آمار کشور این قانون را کاملا نادیده می گیرد.

این اظهارات در حالی از سوی ابراهیمیان بیان می شود که روابط عمومی مرکز آمار ایران در پی انتشار خبر پنهان کاری مرکز آمار ایران در ارائه آمار بیسوادان که از سوی ابراهیمیان مطرح شده بود، اعلام کرد: این مرکز ضمن استقبال از نظرات معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی تاکید می کند که به موجب ماده 7 قانون مرکز آمار، ارائه اطلاعات فردی به اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نیست و ما براساس همکاریهای نزدیک و جلسات مشترک نمایندگان نهضت سوادآموزی و مرکز آمار ایران، فایل اطلاعات باسوادان و بی سوادان در سطح مناطق شهری و روستایی بر اساس گروههای سنی را در اختیار این سازمان قرار داده ایم که امکان برنامه ریزی برای رفع بی سوادی را در سطح شهری و روستایی فراهم سازد.

معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی گفت: چرا نماینده این مرکز در هنگام تصویب بند (ی) حکم 52 در هیئت دولت، مخالفت خود را در این زمینه اعلام نکرد و جلوی تصویب این بند را نگرفت و حالا عنوان می کند که نمی تواند آمار فردی را در اختیار ما قرار دهد.

ارائه آمار کلی کمکی به سواد آموزی نمی کند

ابراهیمیان با بیان اینکه مرکز آمار ایران از اجرای مصوبه هیئت دولت سرپیچی می کند، افزود: مرکز آمار عنوان کرده که ما آمار بیسوادان را در اختیار نهضت سواد آموزی قرار داده ایم در حالیکه آمار کلی هیچ کمکی در امر برنامه ریزی برای ریشه کن کردن بی سوادی به ما نمی کند.

هم اکنون آموزشیاران نهضت سوادآموزی برای شناسایی بیسوادان بدون داشتن هیچ اطلاعاتی به در خانه ها مراجعه کرده و با پرس و جو به دنبال گروه مخاطب خود برای ارائه آموزش می گردند.

معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی ادامه داد: ما به اطلاعات فردی از جمله سن، جنسیت و محل زندگی افراد بیسواد نیاز داریم تا بتوانیم با شناسایی آنها، برنامه ریزی جامعی داشته باشیم نه اینکه آموزشیاران ما خانه به خانه این افراد را جستجو کنند.

ابراهیمیان تاکید کرد: تا زمانی که روش ما برای شناسایی افراد بی سواد، منزل به منزل باشد هیچ کاری را نمی توان در ریشه کن کردن بی سوادی دنبال کرد.