1600 کودک تحت پوشش در استان هرمزگان دارای حامی شدند

عبدالمجید مرادی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، گفت: در ماه رمضان سال جاری هزار و 605 یتیم دارای حامی شدند و هزار و 431 حامی جذب شده و ایتام را تحت تکفل قرار دادند و مبلغ 200 میلیون ریال بحساب ایتام توسط حامیان واریز شد.

وی افزود: در طرح مفتاح الجنه مدیران و خیرین از سه هزار و 200 خانواده تحت پوشش و ایتام بازدید کردند و مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال بصورت نقدی و غیرنقدی به خانواده ها کمک شد.

وی تصریح کرد: در طرح اطعام 82 هزار نفر از 82خانواده ها توسط خیرین و نیکوکاران با اعتبار 900 میلیون ریال اطعام شدند.

وی میزان فطریه دریافتی در عید فطر را 93 میلیون و 311 هزار ریال اعلام کرد و گفت: 91 میلیون و 569 هزار ریال زکات فطریه عام و یک میلیون و 742 هزار ریال زکات فطریه سادات پرداخت شده است.

مرادی نسب بیان کرد: سه میلیون و 490 هزار و ریال کفاره عمد و یک میلیون و 810 هزار ریال کفاره غیر عمد از سوی مردم کمک شده است و در روز قدس 12 میلیون و 981 هزار ریال کمک مردم فلسطین جمع آوری شد.