دومین شهرآورد فوتبال در اصفهان/ آغاز پرسپولیس اینبار با هوادارنی همراه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرآورد اصفهان 4 روز بعد از شهرآورد 67 تهران عصر سه شنبه در ورزشگاه فولادشهر ذوب آهن برگزار می شود. دربی اصفهان که همیشه با حساسیت‌های خاص رویارویی دو تیم همشهری همراه است، این بار جذابیتی دوچندان دارد که ناشی از اختلاف اندک امتیاز دو تیم است.

سپاهان در فصل جاری با چهره یک تیم مدعی قهرمانی در لیگ برتر حاضر شده است و اکنون در فاصله 3 امتیازی رقیب همشهری قرار دارد و می تواند با برتری در دیدار فردا جای این تیم را در رده سوم جدول بگیرد. ذوب آهن هم با هدف حفظ جایگاه خود به کمتر از پیروزی در شهرآورد اصفهان نمی اندیشد که همه اینها بر حساسیت بازی می افزاید.

امیرقلعه نویی و منصور ابراهیم زاده فصل گذشته در جامه مربیگری استقلال و ذوب آهن رقابتی پایاپای با یکدیگر داشتند که در هفته آخر لیگ قلعه نویی این رقابت را به سود خود رقم زد. این بار آنها در اصفهان با یکدیگر همشهری هستند، همشهریانی که در هفته دهم لیگ برتر مقابل هم خواهند ایستاد. ابراهیم زاده که در دو بازی گذشته خود مقابل تیم قلعه نویی یک تساوی کسب کرده و یک بار هم متحمل شکست شده است، به برتری در دیدار عصر سه شنبه می اندیشد تا شاید با این پیروزی جبران ناکامی فصل گذشته را کرده باشد.

پاس همدان - راه آهن شهرری

این بازی آخرین فرصت علیرضا منصوریان است. منصوریان باید در دیدار مقابل راه آهن شهرری به پیروزی برسد تا مسئولان باشگاه پاس برای تداوم همکاری او با سبزپوشان همدانی مجاب شوند. پاسی که در دو دیدار گذشته خود مقابل ذوب آهن و شاهین بوشهر به 2 نتیجه تساوی یک بریک رسیده است، روزی دشوار مقابل "ارنی براندتس" و شاگردانش خواهد داشت و اگر مقابل این تیم مستحکم هوشیار عمل نکند، چه بسا در پایان به جای پیروزی با دست خالی از زمین خارج شود. تیمی که پرسپولیس و مس را در خانه‌شان متوقف کرده است، نمی تواند حریف آسانی برای منصوریان و شاگردانش باشد.

پرسپولیس - مقاومت سپاسی شیراز

بالاخره عباس انصاری‌فرد از پرسپولیس رفت. او رفت تا پرسپولیس با سرپرستی حبیب کاشانی در حال و هوایی تازه به دیدار مقاومت سپاسی شیراز برود. پرسپولیس فردا حداقل امیدوار است تا در فضایی آرام و بدون تنش مقابل مقاومت صف آرایی کند. این تیم که از ابتدای فصل جاری گرفتار مشکلات مدیریتی بوده است هر زمان که در آزادی به میدان رفت با سیل انتقاد هواداران روبرو شد. عصر سه شنبه دیگر انصاری فرد نیست تا سبیل شعارهای هواداران شود. پرسپولیس تازه کاشانی را بالای سر خود می بیند که هوادرانش او را با روزهای خوش قهرمانی به یاد می آورند.

پرسپولیس عصر فردا مقابل تیمی صف آرایی می کند که فصل گذشته در هر دو بازی رفت و برگشت مقابل آن شکست خورده است. فردا فرصت انتقام از تیمی است که فصل نهم لیگ برتر را خوب آغاز کرده و همچون استقلال هنوز رنگ شکست را به خود ندیده است. شاگردان کرانچار پس از شکست و تساوی در 5 دیدار اخیر به پیروزی در این بازی خانگی می اندیشد تا چند پله‌ای در جدول رده بندی صعود کنند. آنها در پایان هفته نهم لیگ برتر با 12 امتیاز در رده هشتم جدول ایستاده‌اند.

- برنامه هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه - 14/7/88

* ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

* ابومسلم مشهد - فولاد خوزستان، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

* پاس همدان - راه آهن شهرری، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان

* تراکتورسازی تبریز - سایپا کرج، ساعت 14:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پرسپولیس - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 17:05، ورزشگاه آزادی تهران

* صبای قم - شاهین بوشهر، ساعت 17:10، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

چهارشنبه - 15/7/88

* استیل آذین تهران - ملوان بندرانزلی، 14:15، ورزشگاه دستگردی تهران

* استقلال اهواز - پیکان قزوین، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز

* مس کرمان - استقلال تهران، ساعت 17:05، ورزشگاه شهید باهنر کرمان



جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر