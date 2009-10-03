کاهش 60 درصدی درآمدهای شهرداری تبریز

علیرضا نوین در گفتگو با خبرنگار مهر بدون اشاره به رقم محقق شده بودجه سال جاری شهرداری تبریز افزود: به نظر می رسد بحران مالی دنیا اصلی ترین عامل این کاهش درآمد باشد.
وی همچنین با اشاره به تخصیص دو درصد از درآمدهای شهرداری تبریز برای توسعه کتابخانه های عمومی شهر، اظهار داشت: از مدیرکل نهادکتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی می خواهیم اعتبارات تخصیصی از این محل را فقط در کتابخانه های تبریز هزینه کند.
نوین با بیان اینکه شهرداری تبریز تمام تعهدات خود در این زمینه را تا پایان نیمه نخست سال جاری عملیاتی کرده است، افزود: معتقدیم باید بخشی از این اعتبارات در کتابخانه های متعلق به شهرداری تبریز هم صرف شود.
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