۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۴

فرهنگی:

تغییر شیوه اعطای یارانه به حوزه کتاب و نشر ضروری است

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تبریز در مجلس، تغییر شیوه اعطای یارانه به حوزه کتاب و نشر را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر محمد حسین فرهنگی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در گفتگو با خبرنگاران افزود: مسئولان فرهنگی اعطای یارانه به متقاضی را مورد تاکید قرار می دهند و ناشران و دست اندرکاران تولید کتاب و صنعت نشر از این یارانه ها محرومند.

وی افزود: درست است که ناشر باید آثاری عرضه کند که با نیاز مخاطب سازگاری داشته باشد اما امکان توزیع یارانه در بین متقاضیان نیز محدود است.

فرهنگی با باین اینکه برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز فرصتی مغتنم برای معرفی، توسعه و گسترش نشر آثار فرهنگی است تصریح کرد: آثار و محصولات فرهنگی که در شرایط غیرنمایشگاهی معرفی آن ها برای عموم جامعه و طیف های سنی مختلف کار چندان آسانی نیست به سهولت می توان در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داد.

وی به استقبال خوب همشهریان از این نمایشگاه اشاره و خاطرنشان کرد: فضای نمایشگاه هفتم نسبت به دوره گذشته توسعه یافته و اغلب ناشران و بازدیدکنندگان هم از کیفیت برگزاری آن رضایت دارند.

فرهنگی همچنین تبریز و آذربایجان را یکی از مراکز تولید فکر، اندیشه و پژوهش معرفی کرد و افزود: فرهنگ محدود به صنعت نشر نیست؛ این منطقه در حوزه تالیف و نشر جایگاه خوبی دارد اما در برخی از زمینه های دیگر نظیر سینما و تئاتر شاهد افت و خیزهایی است که نگاه پویا و فعالی را می طلبد تا به جایگاه شایسته خود برسند. 

