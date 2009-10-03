سمندریان به ملاقات "رومولوس کبیر" رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه "رومولوس کبیر" از جمله آثار دورنمات است که توسط حمید سمندریان ترجمه شده و با بازی پیام دهکردی، سیامک صفری، علا محسنی، سهراب سلیمی، فرزین محدث، ریما رامین‌فر، افسانه ماهیان، رحیم نوروزی،‌ مهدس سلطانی سروستانی، داریوش موفق، داریوش فائزی و علی عامل هاشمی به مدت 120 دقیقه اجرا می‌شود.

این نمایش با بهای بلیت هشت هزار تومان ساعت 20:15 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود. در این نمایش هادی عامل دستیار کارگردان و رضا شاپورزاده طراح صحنه نمایش است. نمایش "رومولوس کبیر" تا 22 آبان‌ماه هر روز جز شنبه‌ها به صحنه می‌رود.