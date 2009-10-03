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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۰

سمندریان به ملاقات "رومولوس کبیر" رفت

سمندریان به ملاقات "رومولوس کبیر" رفت

حمید سمندریان جمعه 10 مهرماه در سالن اصلی تئاتر شهر به تماشای نمایش "رومولوس کبیر" نوشته فریدریش دورنمات به کارگردانی نادر برهانی مرند نشست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه "رومولوس کبیر" از جمله آثار دورنمات است که توسط حمید سمندریان ترجمه شده و با بازی پیام دهکردی، سیامک صفری، علا محسنی، سهراب سلیمی، فرزین محدث، ریما رامین‌فر، افسانه ماهیان، رحیم نوروزی،‌ مهدس سلطانی سروستانی، داریوش موفق، داریوش فائزی و علی عامل هاشمی به مدت 120 دقیقه اجرا می‌شود.

این نمایش با بهای بلیت هشت هزار تومان ساعت 20:15 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود. در این نمایش هادی عامل دستیار کارگردان و رضا شاپورزاده طراح صحنه نمایش است. نمایش "رومولوس کبیر" تا 22 آبان‌ماه هر روز جز شنبه‌ها به صحنه می‌رود.

کد مطلب 957104

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