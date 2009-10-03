امکان پرداخت پول بنزین با کارتهای شتاب در کیش فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد پرویزی افزود: با هماهنگی بانک ملت به عنوان بانک عامل، تمامی ساکنان و گردشگران جزیره کیش که دارای کارت شتاب هستند می توانند به جای بهای بنزین مبلغ سوخت مصرفی را به شکل الکترونیکی پرداخت نمایند.

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه کیش تصریح کرد: پس از پایان عملیات سوخت گیری، چگونگی پرداخت وجه از طریق صفحه نمایشگر و کارت خوان از مشتری پرسیده می شود و در صورتی که فرد گزینه پرداخت وجه به صورت الکترونیکی را انتخاب کند مبلغ مذکور از حساب وی و از طریق کارت شتاب کسر می شود و به حساب جایگاه دار واریز می شود.

به گفته پرویزی، جلوگیری از اتلاف وقت، چرخش کمتر پول در جایگاهها و جلوگیری از آلودگی اسکناس، ایجاد امنیت و همچنین فرهنگ سازی برای حرکت به پیوستن به دولت الکترونیک از اهداف این طرح اعلام شده است.

در حال حاضر در سراسر کشور روزانه 63 میلیون لیتر بنزین و نزدیک به 45 میلیون لیتر گازوییل مصرف می شود.این رقم در جزیره کیش برای بنزین 80 هزار لیتر و برای گازوییل 200 هزار لیتر در روز است.

جزیره زیبای کیش با 25 هزار نفر جمعیت و مساحتی حدود 91 کیلومترمربع مساحت در فاصله 17 کیلومتری سرزمین اصلی و در آبهای نیلگون خلیج فارس واقع شده است.