حضور نویسنده ایرانی در نمایشگاه کتاب هالیوود غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، امسال رضا اصلان با کتاب "چگونگی پیروزی بر جنگ کیهانی" در این رویداد فرهنگی حضور خواهد یافت.



ریچارد کاشنر نویسنده کتاب"تلکسی برای کوبا" و برنده جایزه کتاب ملی، شان‌لین بینام فینالیست جایزه پن/ فاکنر و لیدیا میلت برنده جایزه پن آمریکا نیز از جمله مشاهیری هستند که در این نمایشگاه شرکت‌ خواهند کرد.



دین کاپیر با کتابی درباره کشورهای عضو اکو با نام "عملیات گازانبری" و کارل چنینگ در غرفه مهمانان ظاهر خواهند شد.



از دیگر نویسندگانی که حضورشان در این نمایشگاه برنامه‌ریزی شده ‌است می‌توان به کارل لیفر، جری استال، فرانسیسکا لیا بلاک و نویسندگان حرفه‌ای همچون گری فلیپس و کارلی هاستون اشاره کرد.



در نمایشگاه هالیوود غربی فضاهایی نیز برای کودکان، مطالعه غرفه‌های کتابفروشان و ناشران در نظر گرفته‌ شده‌ است.



رضا اصلان (متولد ۱۳۵۱ تهران) نویسنده‌ای ایرانی-آمریکایی است که درباره مذهب و اسلام در غرب می‌نویسد. وی استاد دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید و برنده چندین جایزه به خاطر نوشته‌هایش است.



اصلان دارای مدرک کاشناسی ارشد در نگارش ادبیات از دانشگاه آیووا و کارشناسی ارشد دوم از دانشگاه هاروارد در علوم حوزوی است. وی دکترای خود را از دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا در تاریخ مذهب دریافت کرده‌ و در حال دریافت دکترای دوم خود از همان دانشگاه در زمینه جامعه شناسی مذهب است.



کتاب "لااله الا الله" او تا کنون به شش زبان ترجمه شده ‌است.اصلان از مدافعان سر سخت دین اسلام در میزگردهای سیاسی و گفتگوهای ضد مذهب محسوب می‌‌شود و نیز از مخالفان دخالت نظامی آمریکا در عراق و ایران است.