نرخ نان در یزد 30 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در روز جمعه در برخی از نانوایی ‌های یزد از صبح و در برخی نانوایی ‌ها از ظهر نان به نرخ 330 ریال بین مردم عرضه شد.

مردم یزد بیش از این هر قرص نان را به قیمت 250 ریال خریداری می ‌کردند که از این پس هر قرص نان را با 80 ریال افزایش به نرخ 330 ریال خریداری می کنند.

فرماندار یزد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قیمت نان باید از دو سال پیش افزایش می‌ یافت اما بنا به دلایلی اجرایی نشد و اخیرا در سال جاری پس از سه ماه بررسی و انجام کار کارشناسی مقرر شد قیمت نان افزایش یابد و از دهم مهرماه جاری به نانوایی‌ های استان یزد ابلاغ شد.

محمود عظیمی نیا افزود: هر چند به نظر من این امر ابتدا باید توسط رسانه‌ ها اطلاع ‌رسانی می ‌شد و مردم در جریان علت این افزایش قیمت قرار می‌ گرفتند و سپس به نانوایی‌ ها ابلاغ و اجرایی می‌ شد اما بر اساس نظر کارگروه شورای آرد و نان استان با نظارت استاندار یزد این طرح از روز جمعه به مرحله اجرا درآمد.

فرماندار یزد ادامه داد: افزایش قیمت نان، تصمیم شورای آرد و نان استان بوده و از همین شورا نیز به نانوایی‌ ها ابلاغ شده و ارتباطی به فرمانداری ندارد.

خبرنگار مهر به دنبال پیگیری این خبر برای برقراری تماس با رئیس کارگروه آرد و نان تلاش کرد اما امکان برقراری تماس میسر نشد. همچنین هیچ‌ یک از مسئولان استانداری در این زمینه پاسخگو نبودند و حتی برخی از مسئولان نیز از افزایش نرخ نان اظهار بی ‌اطلاعی کردند.