روبوخودروهایی با توانایی جلوگیری از برخورد با یکدیگر ابداع شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نیسان مینی خودروهای روباتیکی ابداع کرده است که می توانند به صورت گروهی و خودکار حرکت کرده و در عین حال از برخورد با یکدیگر بپرهیزند.

به گفته نیسان این خودروهای روباتیک با نام Eporo اولین خودروهای روباتیک هستند که می توانند با تقسیم اطلاعات و موقعیت خود به صورت گروهی حرکت کنند. هدف از ابداع این روباتها ایجاد فناوری جدیدی برای خودروهای واقعی است تا از تصادف و ایجاد ترافیک پرهیز کنند.

نیسان اعلام کرده است شیوه حرکت این خودرو-روباتها بر اساس شیوه حرکت گروهی ماهی ها طراحی شده است. این خودروها از فناوری جلوگیری از برخورد شرکت نیسان برای سفرهای گروهی استفاده می کنند. شرکت نیسان در ابتدا برای ساخت این فناوری بر روی چگونگی حرکت گروهی ماهی ها (خودداری آنها از برخورد با یکدیگر) و شنا کردن در مجاورت یکدیگر به مطالعه پرداخت.

Eporo ها با استفاده از سیستم دامنه یاب و امواج رادیویی پهن باند فاصله خود را تا موانع تعیین می کنند. این روباتها همچنین با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با به اشتراک گذاشتن اطلاعات مختلف درباره موقعیت خود از برخورد با یکدیگر پرهیز می کنند.

بر اساس گزارش سی نت، نیسان قصد دارد Eporo را در هفته آینده در نمایشگاه تجاری Ceatec در توکیو به نمایش بگذارد.