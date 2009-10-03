کنسرت "نغمه باران" در تالار وحدت

سرپرست گروه نغمه باران ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این اجرا توسط ارکستر 30 نفره ای متشکل از سازهای کلاسیک و سازهای ایرانی که صورت ارکستر گلها است به روی صحنه می رود.

علی امیرقاسمی در ادامه افزود: 8 تصنیف در این کنسرت اجرا می شود که همگی به جز قطعه "ای ایران" از ساخته های جواد لشکری است که تا کنون هیچ کدام اجرا نشده است.



وی همچنین تصریح کرد: بخش اول برنامه در دستگاه همایون و مایه اصفهان خواهد بود و بخش دوم نیز در دستگاه های سه گاه، چهارگاه، شور و مایه دشتی اجرا می شود. در بخش اول این برنامه به ترتیب چهار تصنیف "نم نم باران"، "مرغ عشق"، "بهار آمد" و "نیمه شب" روی صحنه می رود. در بخش دوم نیز چهار تصنیف "سایه"، "ساغر جوانی"، "وداع" و "ای ایران" به همراه آواز و دکلمه اجرا می شود.

سرپرست گروه نغمه باران درباره اعضاء گروهش افزود: ارکستر نغمه باران را در این کنسرت کتایون شمس(پیانو)، احسان نی زن و آرمین تاج بخش(ویلون)، مرجان فکری(دکلمه)، حامد شریفی و اکبر تیغ نورد(ویلون)، بهرنگ معتمدی و محمد قریبی(ویلنسل)، سارا زمردی(تار)، سهیل حسن خانی و مهرداد ناطقی(ویلون)، ارغوان اتابکی و محمود رضایی(آلتو)، مصطفی بانیان و پیام سلیمانی(فلوت)، شقایق بختیاری و ژیلا تقوی(تار)، حسن نعیمی(ویلون)، آرش ضرابی(کنت باس)؛ کیانا طلایی و رضا صالحی راد(تمبک)، منوچهر محمدی(دف)، زهره رضایی، سارا فروتن و شقایق انتظامی(گروه کر)،صفی صفوی(تنظیم کننده)، محمد رضا امیر قاسمی(رهبر ارکستر) همراهی می کنند.