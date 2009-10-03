حجت الاسلام اسماعیل فلاح معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با جلسه سازمان تبلیغات اسلامی با کمیسیون فرهنگی که روز دوشنبه 6 مهر ماه برگزار شد گفت: پیرو جلسه قبلی که با اعضای کمیسیون فرهنگی در رابطه با پرداختن به اهداف برنامه چهارم توسط سازمان تبلیغات تشکیل شد و باید توضیحات و گزارشهایی را درباره عمل به برنامه توسعه چهارم به ویژه در حوزه فرهنگی که سازمان متولی آن است ارائه کردیم .

وی افزود: روز دوشنبه 6 مهر ماه این گزارشها را هم به صورت شفاهی و هم به صورت مکتوب به اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم.

حجت الاسلام فلاح با تشکر از ریاست کمیسیون فرهنگی و اعضای این کمیسیون که همگی در جلسه با سازمان تبلیغات اسلامی حضور داشتند گفت: بیشتر وقت جلسه به ارائه گزارش گذشت و مقداری هم از آخر وقت صرف سؤالاتی شد که نمایندگان کمیسیون مطرح کردند.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی در رابطه با پرسشهای مطرح شده از سوی نمایندگان در جلسه با سازمان تبلیغات گفت: این سؤالات در رابطه با حمایتهای سازمان از حوزه های علمیه و نقش سازمان تبلیغات در فرهنگ عمومی جامعه بود که پاسخهایی از طرف ریاست سازمان و سایر اعضای سازمان ارائه شد اما از آنجا که جلسه طولانی شد و نیاز بیشتری برای توضیح فعالیتهای کلی سازمان غیر از برنامه چهارم توسعه ، در حوزه برنامه های اجرایی سازمان در حوزه فرهنگ دینی لازم است، قرار شد روز دوشنبه 13 مهر ماه هم در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور یابیم.

وی در رابطه نمایش فیلمی مربوط به آسیبهای عزاداری حسینی در یکی از شهرهای شمالی کشور گفت: این فیلم وضعیت فرهنگی 5 سال گذشته برخی از مناطق شمال کشور مشخص را به تصویر کشیده بود.این فیلم مقایسه ای میان عزاداری شب عاشورا در یکی از شهرکهای خصوصی حاشیه دریای خزر و خارج از این شهرک بود که ارتباطی با سازمان تبلیغات اسلامی نداشت.

حجت الاسلام اسماعیل فلاح همچنین درباره پیشنهادهای مطرح شده هم گفت: یکی از پیشنهادات این است که تا وقتی برنامه فرهنگی وارد کمیسیون می شود، سازمان تبلیغات اسلامی تا حدتوان در حوزه کارشناسی با نمایندگان همفکری داشته باشد. از آنجا که اواخر اجرای برنامه توسعه سوم و تدوین برخی از مواد برنامه توسعه چهارم نقش داشتیم، قرار شد وقتی برنامه توسعه پنجم وارد کمیسیون فرهنگی می شود جلساتی برای توجیه و همفکری با اعضای کمیسیون داشته باشیم.