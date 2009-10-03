گودرزی به خبرنگار مهر گفت: سیاوش کردجان تدوین را انجام میدهد که 10 روز دیگر به پایان میرسد و این هفته صداگذار و آهنگساز مشخص میشود و تهیهکننده تصمیم میگیرد که فیلم را چه زمانی اکران کند.
سروش صحت، بهاره رهنما، مهران غفوریان، نیکی نصیریان و کیانوش گرامی بازیگران این فیلم هستند که موضوعی اجتماعی و طنز دارد. عوامل این فیلم عبارتند از فیلمبردار: فریبرز سیگارودی، صدابردار: بابک اردلان، طراح صحنه و لباس: سیاوش دیداری، چهرهپرداز: بابک شعاعی، جانشین تولید: مجید امانیزاده، تهیهکننده: محمد شایسته.
بهمن گودرزی فیلمهای سینمایی "به دنبال خوشبختی" و "دلواپسی" را کارگردانی کرده است.
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