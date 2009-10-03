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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۶

تدوین "بی‌ستاره" به زودی تمام می‌شود

تدوین "بی‌ستاره" به زودی تمام می‌شود

با پایان تدوین فیلم سینمایی "بی‌ستاره" به کارگردانی بهمن گودرزی به زودی ساخت موسیقی و صداگذاری این فیلم شروع می‌شود.

گودرزی به خبرنگار مهر گفت: سیاوش کردجان تدوین را انجام می‌دهد که 10 روز دیگر به پایان می‌رسد و این هفته صداگذار و  آهنگساز مشخص می‌شود و تهیه‌کننده تصمیم می‌گیرد که فیلم را چه زمانی اکران ‌کند.

سروش صحت، بهاره رهنما، مهران غفوریان، نیکی نصیریان و کیانوش گرامی بازیگران این فیلم هستند که موضوعی اجتماعی و طنز دارد. عوامل این فیلم عبارتند از فیلمبردار: فریبرز سیگارودی، صدابردار: بابک اردلان، طراح صحنه و لباس: سیاوش دیداری، چهره‌پرداز: بابک شعاعی، جانشین تولید: مجید امانی‌زاده، تهیه‌کننده: محمد شایسته.

بهمن گودرزی فیلم‌های سینمایی "به دنبال خوشبختی" و "دلواپسی" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 957134

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