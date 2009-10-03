هزار پرونده برای ناشنوایان در بهزیستی زنجان تشکیل شد

محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: 100 پرونده ناشنوایان جهت رسیدگی به کانون ناشنوایان استان زنجان واگذار شد که به ازای هر پرونده مبلغی به ناشنوایان پرداخت می شود.

محمدی قیداری ادامه داد: کانون ناشنوایان استان در سال گذشته دارای فضای نامناسبی بود که در سال جاری با اختصاص محلی مناسب در مجتمع شهید فیاض بخش به این کانون فعالیتهای آن جدی تر شده است.

محمدی قیداری با اشاره به فعالیت خوب کانون ناشنوایان زنجان در زمینه های مختلف آموزشی گفت: این کانون دارای ۴۶۲ عضو فعال است که از کلاسهای کامپیوتر، نهضت سواد آموزی، صنایع دستی، نمایش و سرود استفاده می کنند.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان زنجان افزود: ۵۰ درصد عامل ناشنوایی نامعلوم است و ۲۵ درصد آن مربوط به عوامل ژنتیکی و ارثی می شود و ۲۵ درصد نیز عوامل بعد از تولد را شامل می شود.

محمدی قیداری گفت: برای پیشگیری از ناشنوایی باید از مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج بهره گرفت در غیر این صورت تشخیص سریع و به موقع ناشنوایی در کودکان نیز می تواند تا حدی از ناشنوایی جلوگیری کند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان اظهار داشت: بهزیستی طرح غربالگری شنوایی را اجرا می کند چرا که تقریبا از هر هزار نفر دو تا چهار نفر ممکن است به ناشنوایی دچار شوند.

محمدی قیداری گفت: بهزیستی اقداماتی چون کاشت حلزون را در سن سه سالگی انجام می دهد و توانسته است در سال گذشته ۱۷۶ سمعک و ۱۱۵ باطری سمعک در اختیار ناشنوایان قرار دهد.

وی با اشاره به ۷۶ مورد گفتار درمانی ناشنوایان ادامه داد: خانواده ها می توانند نوزادان یک تا سه ماه خود را جهت غربالگری شنوایی به مراکز تحت پوشش بهزیستی ببرند.