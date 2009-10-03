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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۷

اختصاصی مهر /

کنکور89 با کمترین تغییر برگزار می‌شود/ تاکید بر عدم تاثیر پیش دانشگاهی

کنکور89 با کمترین تغییر برگزار می‌شود/ تاکید بر عدم تاثیر پیش دانشگاهی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از توافق وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش با کمیسیون آموزش مجلس برای اعمال کمترین تغییرات در کنکور 89 خبر داد.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آنجا که داوطلبان باید برای تغییرات هر کنکور خود را آماده کنند و اطلاع رسانی به آنها برای انجام تغییرات باید به موقع باشد تأکید شده است که کنکور 89 با کمترین تغییر برگزار شود تا موجب نگرانی دانش آموزان نشود.

وی اظهار داشت: اگرچه آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات پیش دانشگاهی به صورت سراسری و تأثیر آن در کنکور اعلام آماده کرده است توصیه ما این است که نمرات دروس پیش دانشگاهی برای کنکور 89 تأثیرگذار نباشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: از این رو با موافقت وزیر علوم و سرپرست وزارت آموزش و پرورش هر تغییری باید در کنکور سال 90 اتفاق بیفتد.

به گزارش مهر، ثبت‌ نام کنکور 89 از 16 آذرماه آغاز می ‌شود و تا 24 آذر ماه ادامه دارد. آزمون سراسری سال 89 طی روزهای 10 تا 12 تیرماه برگزار می ‌شود.

کد مطلب 957144

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