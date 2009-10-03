به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه فردا یکشنبه با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به بیان برنامه ها و اولویتهای کاری خود خواهد پرداخت.
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز آینده همچنین به بررسی طرح تقویت مراکز تربیت معلم می پردازد.
معاون جدید علمی و فناوری ریاست جمهوری فردا در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی حاضر می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه فردا یکشنبه با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به بیان برنامه ها و اولویتهای کاری خود خواهد پرداخت.
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز آینده همچنین به بررسی طرح تقویت مراکز تربیت معلم می پردازد.
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