به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه فردا یکشنبه با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به بیان برنامه ها و اولویتهای کاری خود خواهد پرداخت.

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز آینده همچنین به بررسی طرح تقویت مراکز تربیت معلم می پردازد.