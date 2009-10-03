زمینه حمایت از تیمهای ورزشی بوشهر فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، استاندار بوشهر صبح شنبه در نشست با مسئولان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: تمامی شرکت‌ ها در منطقه و حوزه استان بوشهر موظف شده اند سهم یک درصدی ورزش خود را به استان پرداخت تا زمینه حمایت تیم ‌های ورزشی استان فراهم شود.

وی اظهار داشت: همچنین مصوب شده تمامی حمایت‌ ها، پرداخت به تیم ‌های ورزش استان به تربیت بدنی استان واریز شود تا در کمیته ورزش اولویت بندی و پرداخت شود.

استاندار بوشهر گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت اجرایی مصوبات سفر و تسریع در اجرایی شدن آن مقرر شد در ستاد پیگیری مصوبات سفر اولویت بندی پروژه‌ ها به میزان یک هزار میلیارد ریال تا پایان سال 88، 5 هزار و 40 میلیارد ریال تا پایان سال 89، و هزار و 400 میلیارد ریال برای چهار سال را انجام و پس از تصویب اولویت بندی توسط کمیسیون تعامل، تصمیمات برای تهیه یک تقویم زمانی تأمین اعتبار به وزارت نفت اعلام شود.

شفقت اظهار داشت: با توجه به درخواست استانداری بوشهر به ریاست جمهوری برای مناقصه پروژه‌های خدماتی و پشتیبانی وزارت نفت در حوزه استان بوشهر و ابلاغ وزیر نفت برای استفاده از تمامی ظرفیت‌ های وزارت نفت برای اجرایی کردن مصوبه 50 درصد اشتغال در حوزه نفت و گاز مقرر شد با هماهنگی اداره کل کار و امور اجتماعی استان و دفتر امور اشتغال پارس جنوبی مقدماتی فراهم شده و از تمامی شرکت‌ های موجود در استان با تأکید بر پذیرش افراد جویای کار در استان بوشهر در مناقصات جدید استفاده شود.

وی با تأکید بر توانمندسازی پیمانکاران استان و ایجاد ظرفیتهای جدید اجرایی گفت: تمامی دعوتنامه ‌ها برای اطلاع رسانی پیمانکاران بومی از طریق ارشاد اسلامی به مطبوعات محلی استان انجام شود و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس حمایت‌ های لازم را برای رشد و توانمند سازی پیمانکاران بومی فراهم کند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی نیز گفت: شرکت منطقه ویژه انرژی پارس آمادگی کامل برای پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در استان را دارد و تمام همت خود را برای حل مشکل مردم استان بوشهر به کار می ‌گیرد.

موسی سوری افزود: این سازمان از تمامی ظرفیت‌های نیروهای جویای کار در استان برای به ‌کارگیری در حوزه نفت و گاز اقدام می‌ کند.

وی با اشاره به موفقیت به ‌کارگیری نیروهای بومی در خارگ، تصریح کرد: امیدوارم در آینده ‌ای نه چندان دور با یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده در زمان بندی کوتاه مانند خارگ ظرفیت اشتغال بالای 50 درصد را در منطقه ویژه اقتصادی نیز شاهد باشیم.