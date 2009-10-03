۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۶

سد ایوشان در سال جاری آبگیری می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان از آبگیری سد ایوشان در سالجاری خبر داد.

امیر حمزه حقی آبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: سد ایوشان به منظور استفاده حداکثری از جریان رود خانه هررود، تامین آب مورد نیاز اراضی دشتهای هررود به میزان پنج هزار هکتار، تامین بخشی از کمبود آب شبکه احداث شده دشت چغلوندی، جلوگیری از خسارات سیلابهای بهاره و فراهم کردن امکانات تفریحی و سیاحتی و پرورش آبزیان ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه سد ایوشان در فاصله 5/1 کیلومتری بالا دست روستای گلستان و 57 کیلومتری شهرستان خرم آباد بر روی رود خانه هررود احداث می شود، خاطر نشان کرد: سد مخزنی ایوشان از نوع سنگ ریزه ای با هسته ناتراوای رسی است که سطح حوضه آبریز در محل سد 120 کیلومتر مربع و آورد سالیانه رود خانه در محل سد 29/39 میلیون متر مکعب است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان حداکثر ارتفاع این سد از کف پی را 70 متر و طول و عرض تاج سد 529 و 8 متر عنوان کرد و گفت: سد ایوشان می تواند 42/29 میلیون متر مکعب از حجم آب را تنظیم کند.

