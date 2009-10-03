بازیکنان آرسنال مدیون ونگر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اس پی ان، آرسن ونگر با 13 سال حضور در تیم آرسنال به عنوان با سابقه ترین مربی این باشگاه محسوب می شود.

سرمربی منچستریونایتد در خصوص ونگر گفت: آرسنال از زمانی که به آرسنال آمده موفقیت فوق العاده ای در این تیم داشته است. او آنچه را اعتقاد دارد انجام می دهد و بازیکنانش نیز چنین هستند.

فرگوسن افزود: من در روزنامه ها مطالبی را از قول بازیکنان آرسنال می خوانم مبنی بر اینکه وضعیت بسیار خوبی در این تیم دارند. آنها به مربی خود مدیون هستند. از خواندن این مطالب خوشحال می شوم. ونگر برای آرسنال یک مربی فوق العاده است و هیچ شکی در خصوص آن وجود ندارد.