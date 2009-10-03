اشتهارد کرج قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری را دارد

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بسیاری از مردم از قابلیتهای گردشگری اشتهارد کرج بی خبر هستند و بیش از هر چیز از قابلیتهای صنعتی این منطقه مطلع هستند.

وی ادامه داد: اشتهارد به موازات پتانسیلهای صنعتی از پتانسیلهای تفریحی و گردشگری نیز برخوردار است و از این نظر می تواند یک جاذبه گردشگری نیز باشد.

این مسئول بیان کرد: اشتهارد زمینه های گردشگری تاریخی، مذهبی و تفریحی را یکجا در خود دارد و باید شرایطی فراهم شود که بتوان از همه آنها بهره کافی گرفت.

کولیوند عنوان کرد: چندین امامزاده در منطقه یادشده واقع هستند که توجه و رسیگی بیشتر به امور آنها می تواند گردشگران مذهبی این منطقه را بیش از پیش رونق بخشد.

فرماندار کرج خاطرنشان کرد: همچنین طبیعت برخی منطاق اشتهارد شبیه مناطق طبیعی کشور امارات است و در صورت رونق گرفتن این منطقه مردم کمتر برای تفریح در مناطق طبیعی امارات به این کشور سفر می کنند که این امر به نوبه خود بر رونق گردشگری کشور می افزاید.

وی اظهار داشت: به طور کلی، کرج جاذبه های گردشگری بکر زیادی دارد که باید همه آنها شناسایی و برای استفاده گردشگران آماده شوند .

کولیوند وظیفه اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کرج را بسیار مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: لازم است همه ادارات ذیربط شهرستان برای رونق دادن به گردشگری منطقه به اداره میراث فرهنگی کمک کنند و اهمیت این امر را همواره به یاد داشته باشند.