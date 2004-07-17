ول كيلمر در نقش حضرت موسي (ع) بازي مي كند

" ول كيلمر" ايفاگرنقش موسي درتئاترده فرمان

به گزارش خبرنگارسينمايي خبرگزاري " مهر" پروژه جديد اين هنرپيشه " ده فرمان " نام دارد وبرروي صحنه تئاترشكل مي گيرد.

" مكس آزاريا"، تهيه كننده اين نمايش با بيان مطلب فوق گفت:" دراين نمايش 50 هنرپيشه حضوردارند اما نقش محوري ازآن كيلمراست" .

نحوه شكل گيري " ده فرمان " به 3 هزارو300 سال پيش بازمي گردد و حديث راهنمايي يهوديان را توسط حضرت موسي (ع) درمحوريت دارد.

اين نمايش درتاريخ 27 سپتامبر درسالن تئاتركداك، كاليفرنيا به روي صحنه مي رود. هنرپيشه نامي فيلمهاي " تاپ گان " و" بتمن براي هميشه " به سال 1998 صدايش را در انيميشن " شاهزاده مصر" به شخصيت موسي وام داد.