دستگیری سه زورگیر با 500 فقره کیف قاپی و سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر سلیمانی با بیان این خبر گفت: در آخرین روز شهریور ماه امسال ماموران کلانتری 116 (مولوی) هنگام گشت زنی در محدوده استحفاظی خود به سه موتورسوار مشکوک شده و مشخصات آنها را از پلیس 110 استعلام می کنند.

وی افزود: طی استعلام مرکز 110 مشخص می شود که این دو نفر از سارقان کیف قاپ سابقه دار بوده که پلیس در پی آنها است. بر همین اساس بلافاصله به آنها فرمان توقف داده می شود اما این سه سارق بدون توجه به فرمان پلیس متواری می شوند.

سرکلانتر هفتم در ادامه اظهار داشت: ماموران اقدام به تعقیب مظنونان کرده و مدتی بعد در یکی از خیابانهای تهران آنها را متوقف می کنند و سه موتور سوار مذکور که «سجاد- س» ، «حسین- م» و «حسین- ر» نام داشتند دستگیر می شوند.

سرهنگ سلیمانی در اظهارات خود به این نکته اشاره کرد که این متهمان در اعترافات خود به 500 فقره کیف قاپی و زورگیری با همدستی دو نفر دیگر به نام های «خسرو-غ» و «مهرداد- د» معترف شده و اظهار داشته اند که با استفاده از سه دستگاه موتورسیکلت پس از شناسایی سوژه ها، ترک نشین از موتور سیکلت پیاده و پس از سرقت کیف، گردنبند یا موبایل به شیوه زورگیری بلافاصله متواری می شده اند.

در ادامه تعداد 50 نفر از مالباختگان به هویتهای معلوم شناسایی و در مواجهه حضوری مالباختگان متهمان دستگیر شده را به عنوان سارقین اموال خود معرفی کردند.

وی گفت: سارقان پس از تکمیل پرونده برای انجام تحقیقات بیشتر در خصوص اتهامات و سوابق دیگر به پایگاه هفتم اداره آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.