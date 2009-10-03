نیروگاههای بخار و گازی اهواز هشت میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کردند

عبدالصمد رئیس پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: از این مقدار پنج میلیون و 385 میلیون کیلووات ساعت آن معادل 62 درصد توسط نیروگاه رامین اهواز، یک میلیارد و 478 میلیون کیلووات ساعت معادل 17 درصد توسط نیروگاه آبادان، یک میلیارد و 11 میلیون کیلووات ساعت آن معادل 12 درصد توسط نیروگاه زرگان، 779 میلیون کیلووات ساعت آن معادل 9 درصد توسط نیروگاه خرمشهر تولید شده است.



وی افزود: نیروگاه های رامین، زرگان، آبادان و خرمشهر در 6 ماهه اول امسال به طور متوسط روزانه 47 میلیون کیلووات ساعت انرژی تولید و به شبکه تحویل دادند.



معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به همکاری مستمر و صمیمانه کلیه مشترکین در بخش های خانگی، عمومی، اداری و تجاری در مدیریت مصرف برق خود اظهار داشت: پیک بار شبکه خوزستان درنیمه اول سال با رشد 15/9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 5809 مگاوات رسید که 487 مگاوات بیشتر از حداکثر بار مشابه در مدت مشابه سال گذشته است.



وی با بیان اینکه وضعیت استان خوزستان در 6 ماهه اول امسال با توجه به گرما، گرد و غبار و شرجی بسیار بالا بود، تصریح کرد: استفاده بهینه مشترکین از برق موجب شده تا خوزستان درشش ماهه اول امسال با 17 میلیارد کیلووات ساعت مصرف انرژی فقط حدود دو درصد رشد مصرف داشته باشد، این در حالی است که سالانه به طور متوسط رشد مصرف انرژی در شبکه خوزستان 5.5 درصد بوده است.



رئیس پور با تقدیر از مردم خوزستان بابت همکاری درتابستان امسال گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری نیز که به نام سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شده، شاهد همکاری بیشتر مردم، کسبه و ادارات در مصرف بهینه برق باشیم تا با همکاری کلیه آحاد مردم شهید پرور خوزستان سالی بدون خاموشی را پشت سر بگذاریم.



وی افزود: با بهره برداری ازسه واحد نیروگاه گازی خرمشهر به ظرفیت هر کدام 160 مگاوات ساعت در 6 ماهه اول سال 1388 و آرزوی راه اندازی هرچه سریعتر واحد چهارم این نیروگاه درآبان ماه، کل ظرفیت نیروگاه های بخار و گازی موجود در استان به 3360 مگاوات خواهد رسید.