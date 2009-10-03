طرح ترافیک و ایمنی در مدارس آذربایجان غربی باید تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدباقر داریانی صبح شنبه در همایش استانی معلمان مدارس واقع در حاشیه راه های استان، با اشاره به اینکه 570 هزار دانش آموز در مدارس استان مشغول به تحصیل هستند، افزود: سازمان آموزش و پرورش با همکاری اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان طرح آموزش ترافیک و ایمنی در مدارس را باید هر چه سریعتر تدوین کند.

وی ادامه داد: با این اقدام می توان با استفاده از بسترهای ایجاده شده در استان و با استفاده از مربیان مجرب اصول و قواعد رانندگی صحیح و رعایت نکات ایمنی در جاده ها را در مدارس به ویژه در مدارس حاشیه جاده ها آموزش داد.

داریانی با بیان اینکه با آموزش و فرهنگ سازی می توان خسارتهای مالی و جانی ناشی از تصادفات را کاهش داد، گفت: همیار پلیس یک تجربه موفق در امر استفاده از توان دانش آموزان در امر ترویج فرهنگ صحیح رانندگی است و باید با الگوگیری از آن و با مشارکت تمامی نهادهای مسئول برای تقویت نظام آموزشی در امر آموزش دانش آموزان اقدام کرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: با اصلاح شبکه راه های استان و نقاط پرحادثه و اقدامات هشدار دهنده و کنترلی ارگانهای مسئول در امر حمل و نقل و ترافیک توانسته ایم تلفات و خسارتهای ناشی از تصادفات را در محورهای ارتباطی و معابر درون وبرون شهری کاهش دهیم.

داریانی خاطرنشان کرد: در این راستا در نیمه نخست امسال تخلفات این بخش را در مقایسه با مدت مشابه پارسال 25 درصد کاهش یافته است.

همایش معلمان مدارس واقع درحاشیه راه های استان با مشارکت معلمان 57 مدرسه حاشیه ای آذربایجان غربی در سالن همایشهای اتاق بازرگانی استان برگزار شد.