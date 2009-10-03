رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همایش پیاده روی شرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیاده روی خانوادگی فدراسیون ورزشهای همگانی روز جمعه به میزبانی شهرستان خوی برگزار شد که بیش از 50 هزار علاقمند به ورزش در آن حضور داشتند. این همایش به مناسبت تولد مولانا از مقبره شیخ نوایی تا مقبره شمس تبریزی برگزار شد.

عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الله ایوبی معاون سازمان بازرسی ، محمدلو فرماندار شهرستان خوی و تعدادی از مسئولان ورزشی و سیاسی خوی از جمله حاضران در این همایش پیاده روی بودند که همگام با مردم علاقمند به ورزش تا انتهای مراسم حضور داشتند.

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: همایش بسیار خوبی را شاهد بودیم و امیدواریم در هفته های آینده نیز بتوانیم در سایر استانهای کشور نیز شاهد حضور گسترده مردم باشیم.

عزالدین حیدری ادامه داد: این نخستین همایش پیاده روی همگانی پس از ماه مبارک رمضان بود و هفته آینده شهرستان سبزوار میزبان این همایش خواهد بود.

همایش های پیاده روی خانوادگی از جمله محورهای اصلی فدراسیون ورزشهای همگانی است که از ابتدای سال تاکنون در استانهای فارس ، همدان ، لرستان ، آذربایجان غربی و شرقی، ایلام ، سیستان و بلوچستان و ... برگزار شده است.

در پایان این همایش ها که به طور مستقیم از شبکه سوم سیما پخش می شود، جوایز ویژه ای از سوی مسئولان تربیت بدنی و و مقامات استانی و سیاسی به شرکت کنندگان اهدا می شود.