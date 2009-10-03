ایران آماده صادرات تکنولوژی صنایع نفتی به دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی مهاجری پیش از ظهر شنبه در حاشیه دومین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته در مشهد با اشاره به دستاوردهای این نمایشگاه ها در سطح کشور افزود: نمایشگاه های صنعت نفت فقط برای بازاریابی و نمایش تکنولوژی های بخش خصوصی نیست بلکه حضور فعال موسسات و سازمانهای علمی تخصصی می تواند مکملی برای افزایش تاثیرگذاری چنین نمایشگاه هایی در عرصه های بین المللی باشد.

وی با اشاره به اختصاص نیمی از شرکتهای حاضر در این نمایشگاه از استان خراسان افزود: حضور شرکتهای بومی در نمایشگاه های تخصص منطقه ای باعث ایجاد روابط گسترده در سطح استانها شده و شرکتهای تخصصی مادر در کشور می توانند به راحتی با برقراری ارتباطات علمی در جریان تحولات استانی و منطقه قرار بگیرند.

وی با اشاره به حضور هیئت های خارجی از کشورهای همسایه ایران گفت: در این نمایشگاه گفتگوهای ویژه ای پیرامون تجهیز صنایع نفتی و پروژه های نفتی در عراق داشتیم تا بدین وسیله بتوانیم دانش فنی ایران را در صنعت نفت صادر کنیم.

دومین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته تا 11 مهرماه برای بازدید عموم دایر است.