تفاهم نامه حفظ قنات ها و سازه های تاریخی آبی کشاورزی امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، معاونت حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی و پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با هدف حفاظت، ساماندهی و گردشگری در سطوح ملی و بین المللی در خصوص قنات ها و سازه های تاریخی آبی کشاورزی امضا شد.

سرپرست معاونت آب، خاک و صنایع با اعلام این خبر افزود: طرف های تفاهم نامه در مورد مطالعه، پژوهش، حفاظت، نگهداری، ساماندهی و بهره برداری، مدیریت و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط و آموزش، ترویج و معرفی و گردشگر در سطوح ملی و بین المللی در زمینه قنات ها و سازه های تاریخی آبی با شاخص کشاورزی همکاری خواهند کرد.

سیدرحیم سجادی با اشاره به اینکه تفاهم نامه فوق در 7 بند و 3 تبصره تنظیم شده است، گفت: طبق بند (2) این تفاهم نامه، هر یک از طرفین در زمینه مطالعه و بررسی روش های نگهداری و بهره برداری غیر مخرب قنات و سایر سازه های تاریخی آبی کشاورزی، تدوین اصول و ضوابط حفظ و نگهداری قنات و سایر سازه های تاریخی آبی، ثبت و تعیین حریم قنات ها و سایر سازه های تاریخی آبی مرتبط با کشاورزی در فهرست آثار تاریخی - فرهنگی و ثبت قنات های شاخص و مواریث معنوی از جمله نظام میر آبی و نظام های پخش آبی در فهرست میراث جهانی و میراث معنوی و همچنین حفاظت از فنون سنتی قنات داری، مقنی گری و ترویج آن اقدام می کنند.

وی اظهار داشت: بر اساس بند (2) نیز مقرر شده، طرف های تفاهم نامه در زمینه هایی همچون آسیب شناسی قنات و سایر سازه های تاریخی آبی مرتبط با کشاورزی، سایر سازه های تاریخی آبی مانند آسیاب ها و پخشاب ها و فنون سنتی در حوزه قنات داری و مقنی گری فعالیتهای پژوهشی انجام دهند.

سجادی اضافه کرد: همچنین بر اساس بند (4) این تفاهم نامه، وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر تامین منابع عمرانی برای ساماندهی، نگهداری و بهره برداری از قنات و سازه های آبی مرتبط با کشاورزی، منابعی را به امر پژوهش، مطالعه و تهیه طرحهای حافظتی مرمتی و ساماندهی قنات ها و سازه های آبی تاریخی اختصاص خواهد داد.

به گفته سرپرست معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، طرفهای تفاهم نامه می توانند در راستای اجرایی کردن حوزه های همکاری مندرج در تفاهم نامه، پروژه های همکاری را در قالب قراردادهایی همچون طرحهای الگویی مد نظر قرار دهند.

وی بیان کرد: هریک از طرف های این تفاهم نامه حداکثر یک ماه پس از انعقاد تفاهم نامه، نمایندگان تام الاختیار خود را به منظور تشکیل و شرکت در کارگروه ستادی معرفی می کنند.