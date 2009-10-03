"فلسفه اجتماعی و سیاسی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی موضوعات مطرح در فلسفه اجتماعی و سیاسی کلاسیک و مدرن می‌پردازد و موضوعاتی چون نژاد، جنسیت، طبقه و کثرت فرهنگی را مورد توجه قرار می‌دهد.

اندیشه سیاسی افلاطون و ارسطو، فیلسوفان اجتماعی و سیاسی معاصر، جان استورات میل و هریت تیلور، کارل مارکس و فردریک انگلس، هانا آرنت و یورگن هابرماس از جمله موضوعاتی هستند که نویسنده در این کتاب به آنها پرداخته است.

جان رالز و جان یاسپرس، کارل پاتمن و چارلز میلز، مایکل والزر و سوسان مولر آکین، چارلز تیلور و ویل کیمیلیکا سایر متفکران و اندیشمندانی هستند که مورد توجه نویسنده قرار گرفته اند.

نویسنده استاد فلسفه در دانشگاه جیمز مدیسون است.