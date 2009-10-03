مدیریت ضعیف از موانع توسعه ورزش قهرمانی استان مرکزی است

غلامرضا فتح‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این مشکلات مدیریتی شامل تصمیم گیریهای غیرعلمی، نظارت ضعیف بر هیئتهای ورزشی، وجود بی عدالتی و تبعیض بین هیئتها، توجه بیش از حد به ورزش فوتبال و غیره است.

وی اضافه کرد: در راستای برنامه ریزی و شناسایی نقاط قوت و ضعف ورزش استان در یک تحقیق موانع توسعه ورزش قهرمانی استان مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: وجود مشکلات زیرساختی چون کمبود اماکن ورزشی، تجهیزات ورزشی استاندارد و کمبود وسایل نقلیه، نحوه برگزاری مسابقات، اعزام، خدمات درمانی و پزشکی، امور اداری و فرهنگی و مشکلات رسانه ای نظیر عدم معرفی رشته های ورزشی به صورت مناسب از سوی این رسانه ها از عوامل و موانع توسعه ورزش قهرمانی در استان محسوب می شوند.

فتح آبادی اظهار داشت: در عصر حاضر ورزش علاوه بر پرورش جسم و روح به لحاظ کارکردی به صنعتی عظیم تبدیل شده که بر شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورها اثرات زیادی دارد.

وی با تاکید بر اینکه شناخت و تعیین راهبردهای علمی و منطقی جهت توسعه ورزش در جامعه اهمیت زیادی دارد، خاطرنشان کرد: ورزش قهرمانی و میزان سرمایه گذاری در آن یکی از عمده ترین چالش های دولتها در هزاره سوم است.

وی ادامه داد: در استان مرکزی با توجه به وجود پتانسیلهای فراوان، انتظارات جامعه از ورزش استان برآورده نشده و مشکلات فراوانی فراروی ورزش قرار دارد.

مدیر کل امور اجتماعی و شوارهای استانداری با اشاره به راهکارهای ارائه شده جهت توسعه ورزش قهرمانی در استان گفت: استفاده از متخصصان مدیریت ورزشی جهت هدایت امور ورزش استان به صورت علمی و برنامه ریزی شده، تقویت واحد ارزیابی و نظارت بر توسعه ورزش قهرمانی در تمامی رشته ها، تامین فضاهای ورزشی سرپوشیده و روباز به صورت استاندارد در شهرستانهای استان، تامین وسایل و تجهیزات استاندارد ورزشی در رشته های مختلف و برگزاری مسابقات هدفمند استانی و کشوری از جمله راهکارها در این زمینه است.

وی اضافه کرد: افزایش بودجه ورزش در تمامی زمینه ها، افزایش پوشش بیمه ورزشی، تامین وسایل آموزشی و کمک آموزش، استفاده از مربیان کارآزموده و مجرب در تمامی حیطه های ورزشی، تبلیغ رشته های مختلف ورزشی از سوی رسانه های گروهی بخصوص صدا و سیما، توجه به تمامی رشته های ورزشی و نه صرفا چند رشته ورزشی خاص و تقویت هیئتهای ورزشی استان از دیگر راهکارهای توسعه ورزش قهرمانی در استان است.