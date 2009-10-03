باشگاه ملوان بندرانزلی استعفاء احمدزاده را نپذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده، سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی پس از تساوی یک بریک تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز که عصر جمععه در چارچوب هفته نهم لیگ برتر و در ورزشگاه تختی انزلی رقم خورد، درگفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که دیگر به همکاری خود با سپیدپوشان انزلی ادامه نخواهد داد.

کمتر از 24 ساعت پس از این استعفای شفاهی، اردشیر پورنعمت، مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی اعلام کرد، به هیچ عنوان با جدایی محمد احمدزاده از تیم فوتبال این باشگاه موافقت نمی کند.

وی با اشاره به اینکه احمدزاده هنوز بصورت رسمی درخواست جدایی از باشگاه ملوان بندرانزلی نکرده است، افزود: حتی اگر احمدزاده رسما درخواست جدایی کند با این تصمیم او مخالفت خواهیم کرد و همچنان از وی حمایت می کنیم تا با قدرت به کارش ادامه دهد.

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در پایان هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با 10 امتیاز جایگاه دوازدهم جدول رده بندی را در اختیار دارد.