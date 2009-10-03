2 مجتمع سینمایی به حوزه هنری خراسان رضوی تحویل داده شد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، سید جواد رفایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران براساس حکم تجدی نظر قوه قضاییه این دو مجتمع سینمایی از کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تحویل داده شد.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی، هدف از این اقدام را بهبود وضعیت فنی و کیفی این دو مجتمع سینمایی عنوان کرد و اظهار داشت: تلاش بر این است که جنبه های فرهنگی سینما افزایش یابد و بازسازی اساسی در زمینه صوت، تصویر، رنگ و نور صورت گیرد و از لحاظ گیشه شاهد وضعیت مطلوبتری در سینما قدس و هویزه مشهد باشیم.

وی به وضعیت سینما قدس مشهد اشاره کرد و افزود: صبحها این سینما تعطیل است و همچنین به دلیل موقعیت مکان نامناسب در آینده با هماهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی و ارگانهای دیگر صبحها فیلمهای آموزشی متناسب با شرایط فراگیری دانش آموزان به نمایش گذاشته شود.

رفایی تاکید کرد: در آینده ای نزدیک فیلمهای روز سینمای ایران در مجتمع سینمایی قدس به نمایش گذاشته می شود که در هیچ یک از سینماهای مشهد این فیلم بر روی پرده سینما نمی رود.

وی همچنین درباره اکران فیلم در سینما هویزه مشهد خاطرنشان کرد: مبحث به روزرسانی فیلمها در سینما هویزه مشهد مد نظر است.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد که سینماهای مشهد به یک رسانه فرهنگی تاثیرگذار مناسب با شان مردم این شهر تبدیل شود و گیشه سینما رونق بیشتری یابد.