100 مقاله علمی به همایش سراسری "رهبری امام خمینی (ره)" ارسال شد

علی نجات‌بخش در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک فزود: این همایش سراسری 12 و 13 مهرماه امسال در فرهنگسرای آیینه امام خمینی (ره) در شهر خمین برگزار می ‌شود که تعدادی از شخصیتهای ممتاز کشور در آن شرکت می کنند.

وی گفت: با داوری‌های انجام شده از سوی کمیته علمی و داوران این همایش شش تا هشت مقاله به عنوان مقالات برتر، 30 مقاله به عنوان مقالات درجه دو و 35 مقاله به عنوان مقاله درجه سه تشخیص داده شد که در روز همایش مقالات برتر قرائت، مقالات درجه 2 به صورت کارگاه و پنل و مقالات درجه سه به صورت پوستر ارائه خواهند شد.

نجات بخش گفت: این همایش سراسری بررسی ابعاد رهبری امام خمینی (ره) با همکاری و مساعدت استانداری مرکزی، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره)، شهرداری تهران، دانشگاه امام حسین (ع)، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، هیئت مروجان رهبری، دانشگاه تهران و به همت دانشگاه پیام نور برگزار می ‌شود.