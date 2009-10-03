  1. استانها
  2. مرکزی
۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۸

در خمین؛

100 مقاله علمی به همایش سراسری "رهبری امام خمینی (ره)" ارسال شد

اراک - خبرگزاری مهر: دبیر نخستین همایش سراسری بررسی ابعاد رهبری امام خمینی (ره) از ارسال 100 مقاله به دبیرخانه این همایش از سراسر کشور خبر داد.

علی نجات‌بخش در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک فزود: این همایش سراسری 12 و 13 مهرماه امسال در فرهنگسرای آیینه امام خمینی (ره) در شهر خمین برگزار می ‌شود که تعدادی از شخصیتهای ممتاز کشور در آن شرکت می کنند.

وی  گفت: با داوری‌های انجام شده از سوی کمیته علمی و داوران این همایش شش تا هشت مقاله به عنوان مقالات برتر، 30 مقاله به عنوان مقالات درجه دو و 35 مقاله به عنوان مقاله درجه سه تشخیص داده شد که در روز همایش مقالات برتر قرائت، مقالات درجه 2 به صورت کارگاه و پنل و مقالات درجه سه به صورت پوستر ارائه خواهند شد.

نجات بخش گفت: این همایش سراسری بررسی ابعاد رهبری امام خمینی (ره) با همکاری و مساعدت استانداری مرکزی، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره)، شهرداری تهران، دانشگاه امام حسین (ع)، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، هیئت مروجان رهبری، دانشگاه تهران و به همت دانشگاه پیام نور برگزار می ‌شود.

کد مطلب 957246

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها