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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۵

مشاور وزیر نفت عراق:

توانمندی ایران در صنعت نفت نیاز منطقه را پاسخ خواهد داد

مشهد - خبرگزاری مهر: احسان احمد شریف گفت: توانمندی ایران در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه منحصر به فرد بوده و به زودی نیاز منطقه را پاسخ خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مشاور وزیر نفت عراق پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به تاریخ 30 ساله عراق، تاکنون تمام امکانات شرکتهای نفتی عراقی مستهلک و از رده خارج شده است و نیاز جدی به احیا و بازسازی دوباره دارد.

رئیس دانشگاه نفت بغداد با اشاره به پیشرفت صنعت نفت ایران در دهه های اخیر در این نمایشگاه گفت: اکنون روابط ایران و عراق در بهترین شرایط خود به سر می برد و می توان با برنامه ریزی اصولی فعالیتهای تجاری جدیدی را تعریف کنیم.

وی تصریح کرد: وجود دانشگاه های تخصصی نفت در ایران زمینه تبادل اطلاعات علمی و دانشجویی را با کشور عراق فراهم کرده و در حال حاضر کشور عراق از هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش توانایی علمی و تجاری و صنعتی دو کشور شود، استقبال می کند.

احمد شریف با اشاره به موقعیت این دوره از نمایشگاه نفت و انرژی در مشهد تصریح کرد: در مدت حضور در ایران تنها از تکنولوژی های ارائه شده در این نمایشگاه بازدید شد و گفتگوی های ویژه و تخصصی برای تجهیز صنایع نفتی عراق با شرکت های قدرتمندی ایرانی انجام گرفت.

وی ادامه داد: حضور کشورها و شرکتهای توانمند در این نمایشگاه نشان از پیشرفت و توسعه صنعت نفت و گاز در ایران دارد که پیش بینی می‌ شود به زودی تمام منطقه نیازمند دانش فنی و تخصصی ایران در این صنعت باشند.

کد مطلب 957247

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