"چراغ قرمز" گزینه مناسب برای اکران نوروز است

علی غفاری به خبرنگار مهر گفت: 30 درصد از تدوین فیلم به پایان رسیده و ساخت موسیقی و صداگذاری ادامه دارد، با آماده شدن "چراغ قرمز" تهیهکننده برای اکران این فیلم تصمیم میگیرد، با توجه به حال و هوای فیلم، "چراغ قرمز" میتواند گزینهای مناسب برای اکران نوروز باشد.
وی ادامه داد" "چراغ قرمز" یک طنز موقعیت است که با گروهی حرفهای و بازیگرانی شناخته شده ساخته شده و با بیشتر طنزهای سینمایی که روی پرده رفته تفاوت دارد و میتواند در اکران نوروز با اقبال مخاطبان روبرو شود، از نتیجه کار راضی هستم و امیدوارم فیلم با مخاطب گسترده ارتباط برقرار کند.
داستان این فیلم درباره بهروز جوان ساده دلی است که در اثر اتفاقاتی درگیر ماجرای یک قتل میشود و این موضوع ماجراهایی را برای او به وجود میآورد. فیلمنامه این فیلم سینمایی را غفاری به همراه میلاد کزازی بر اساس فیلمنامهای از سعید دربندی نوشتهاند. پوریا پورسرخ، الناز شاکردوست، مجید یاسر، انوشیروان ارجمند، نعیمه نظامدوست و محسن قاضیمرادی بازیگران این فیلم هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین ملکی، چهره پرداز: محسن بابایی، طراح صحنه: آتوسا قلمفرسایی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مانفرد اسماعیلی، منشی صحنه: افسانه قاسمی، عکس: حسن ناحی، تهیهکننده: محسن علیاکبری.
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