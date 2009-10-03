  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۷

روزانه 1700 تن زباله در مشهد تولید می شود

روزانه 1700 تن زباله در مشهد تولید می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان بازیافت شهرداری مشهد از تولید هزار و 600 تا هزار و 700 تن زباله روزانه در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،علی نجفی عصر شنبه در جمع خبر نگاران درمحل این سازمان افزود: هر شهروند مشهدی با صرف 30 ثانیه برای تفکیک زباله می تواند موجب بیش از پنج میلیارد تومان هزینه صرفه جویی و 15 میلیارد تومان سودآوری در شرایط فعلی شود.

مدیر عامل سازمان بازیافت شهرداری مشهد گفت: در حال حاضر 500 مدرسه در سطح شهر تحت پوشش طرح پاکیاران مدارس و 584 اداره تحت پوشش طرح تفکیک از مبداء کاغذ هستند که از ادارات برتر در این طرح تقدیر می شود.

نجفی در رابطه با طرح تفکیک زباله از مبدا عنوان کرد: در گذشته این کار توسط وسایل نقلیه انجام شده اما به علت برخی مشکلات در صدد راه اندازی ایستگاه ها ثابت در زمینه جمع آوری پسماندها بر آمدیم.

وی ادامه داد: اولین ایستگاه ثابت سال 86 در بلوار ارشاد راه اندازی شد که روزانه 300 کیلوگرم بار تحویل این ایستگاه شد و هم اکنون این آمار به هفت تن در روز رسیده است.

نجفی افزود: متاسفانه می گوییم مردم پذیرش فرهنگی ندارد اما این چنین نیست زیرا اگر من مسئول بستر همکاری را برای مردم فراهم کنم مردم بهترین همکار هستند.

کد مطلب 957257

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها