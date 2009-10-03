به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پنجم و نهایی لیگ دوومیدانی مردان ایران در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان و در تمامی مواد به میزبانی اهواز برگزار خواهد شد. رقابتهای رده سنی جوانان 20 و 21 مهرماه و مسابقات رده سنی بزرگسالان 23 و 24 مهرماه پیگیری می‌شود.

هیئت دوومیدانی استان خوزستان بدنبال بازسازی پیست اختصاصی دوومیدانی شهر اهواز بعد از چند سال موفق به دریافت میزبانی رقابتهای این رشته در کشور شده است.

هم اکنون تیم نفت در رده بزرگسالان وتیم گاز خراسان در رده جوانان در صدر جدول رده بندی لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور قرار دارند.

رقابتهای لیگ دوومیدانی از سال 87 و با نظر هیئت رئیسه این فدراسیون در 5 مرحله برگزار می‌شود که سال گذشته تمامی مراحل لیگ در شهر تهران برگزار شد اما امسال با توجه به استقبال استانها این رقابتها در سه شهر دنبال گردیده است.

مرحله اول لیگ دوومیدانی درسال 88 به میزبانی استان خراسان رضوی و در شهر مشهد و سه مرحله دیگر آن در تهران پیگیری شده است.