تکمیل سالنهای چند منظوره امدادی لرستان نیازمند اعتبار است

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، از احداث 12 سالن جند منظوره امدادی در این استان خبر داد و گفت: ستاد حوادث غیر مترقبه استان لرستان با همکاری سازمان تربیت بدنی و شهرداری استان اقدام به ساخت سالن های چند منظوره امدادی برای هر شهرستان کرده است.

وی با اشاره به کاربرد این سالن های چند منظوره دراستان، یادآورشد: در مواقع عادی از این سالن ها به عنوان سالن ورزشی و در مواقع غیر عادی و بحرانی می توان به صورت بیمارستان و سالن های امداد و نجات استفاده کرد.

رئیس ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استانداری لرستان با بیان اینکه در حال حاضر 6 سالن چند منظوره امدادی توسط ستاد حوادث غیر مترقبه استان تکمیل شده است، خاطر نشان کرد: همچنین 3سالن چند منظوره امدادی دیگر نیز توسط شهرداری به اتمام رسیده است.

آریایی یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر این سالن های چند منظوره تنها احداث شده است و هنوز تاسیسات و امکانات خاصی ندارد.

وی با تاکید بر ضرورت اختصاص اعتبار برای ایجاد تاسیسات، محوطه سازی و کف پوش و دیگر تجهیزات مورد نیاز برای این سالنها، خاطر نشان کرد: برای تکمیل این سالن های چند منظوره امدادی نیار به اعتبارات تکمیلی است.