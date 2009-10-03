به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مشاری معاون فرهنگی این سازمان با اعلام این خبر گفت: از هفته آینده دو کتابخانه سازمان به طور آزمایشی شبکه‌سازی می‌شوند تا کتابخوانها به راحتی بتوانند از کتابها استفاده کنند.

وی افزود: با شبکه‌سازی کتابخانه‌ها تمام شهروندان تهرانی می‌توانند از یک میلیون و 400 هزار جلد کتاب که در کتابخانه‌های سازمان موجود است استفاده کنند. بدین ترتیب تمام 74 کتابخانه سازمان که در گستره شهر تهران هستند، تبدیل به یک کتابخانه بزرگ می‌شود به گونه‌ای که هر فردی در هر گوشه تهران فقط با انتخاب کتاب مورد نظر می‌تواند آن کتاب را نزدیک محل زندگی یا کار خود دریافت کند.

مشاری عنوان کرد: شهروندان می‌توانند کتاب مورد نظر خود را اینترنتی انتخاب و رزرو کنند و با پیک در منزل یا محل کار خود دریافت کنند. یا به صورت گردش کتاب در بین کتابخانه‌ها کتاب مورد نظر را دریافت کنند. بدین شکل، ظرفیت پذیرش مراجعه کننده هم برای دریافت کتاب بیشتر خواهد شد.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به فازهای بعدی شبکه‌سازی کتابخانه‌ها گفت:‌ در تهران بیش از 10 هزار کتابخانه شخصی وجود دارد و درصددیم ضمن تعامل با افرادی که کتابخانه شخصی دارند و اتصال آنها به این شبکه، این امکان فراهم شود تا علاقمندان بتوانند با مراجعه به شبکه اینترنتی و انتخاب کتابها به صورت امانت آنها را دریافت و مطالعه کنند.

وی در پایان بیان کرد: در قسمت بعدی طرح، کار خرید و فروش کتاب توسط ناشران از طریق شبکه اینترنت انجام می‌شود. امیدواریم با اجرای این طرح، فرهنگ کتاب و کتابخوانی در شهر تهران گسترش یابد و شبکه کتابخانه های شهر تهران، به عنوان یک مرجع کتاب و کتابخوانی بتوان از آن استفاده کرد.