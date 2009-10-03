به گزارش خبرنگار مهر، هادی حیدرزاده شنبه در نشست بررسی وضعیت آلاینده های هوای تهران در خبرگزاری مهر با اشاره به تجهیزات به کار رفته در این تونل برای کاهش آلودگی گفت: برای حل مشکل آلودگی هوای درون تونل قویترین جت فنهای موجود به کار گرفته می شوند که مجهز به سنسورهای آلودگی هستند و قدرت موتور جت فنها را بر اساس میزان آلودگی درون تونل تنظیم می کند.

وی اظهار داشت: ورودی و خروجی تونل توحید نیز بر اساس آخرین استانداردهای روز جهان عایق کاری می شوند و علاوه بر این در فضای بیرون آن نیز فضای سبز قابل توجهی در نظر گرفته شده است.

گسترش حمل و نقل عمومی اولویت اول شهرداری تهران است

حیدرزاده در ادامه این نشست تعداد کل خودروهای موجود در شهر تهران را 3.8 میلیون دستگاه عنوان کرد و گفت: در کل کشور ایران در حدود هشت میلیون خودرو در حال تردد است در صورتی که در کشوری مانند آلمان این تعداد در حدود 40 میلیون دستگاه است اما میزان آلودگی هوای آنها در مقایسه یا ما بسیار پایین است.

وی علت اصلی این مسئله در کشور را عدم مدیریت سفر از سوی دستگاههای ذیربط عنوان کرد و افزود: اولویت اول شهرداری تهران گسترش حمل و نقل عمومی است و در همین راستا شهرداری برای توسعه کمی و کیفی حمل و نقل عمومی عزم جدی خواهد داشت.

حیدرزاده در ادامه صحبتهای خود میزان پیش بینی شده جابجایی مسافران شهری در برنامه چهارم را 75 درصد اعلام کرد و یادآور شد: متاسفانه به دلیل عدم انجام همکاریهای لازم این میزان تحقق پیدا نکرده است. به عنوان مثال در این برنامه تنها برای حمل و نقل ریلی 30 درصد پیش بینی شده بود که میزان کنونی هشت درصد است.

رئیس ستاد محیط زیست شهرداری و توسعه پایدار شهر تهران افزود: امیدوار هستیم همه دستگاهها و نهادهای ذیربط و به ویژه مجلس شورای اسلامی برای تحقق این هدف شهرداری را حمایت کنند.