هوای تهران سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا از میزان غلظت آلاینده منوکسید کربن نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته و بر میزان غلظت الاینده ذرات معلق افزوده شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت هر دو آلاینده به غیر از ایستگاه بهمن به لحاظ ذرات معلق در سایر نقاط در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر مناطق تا ساعت ظهر در شرایط سالم باقی بماند. توصیه شده در مناطق یاد شده کلیه بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و خردسالان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند.