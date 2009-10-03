جزئیات مشکل دانشجویان دوره مشترک با بیرمنگام/ تلاش برای صدور روادید

دکتر علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مشکلی که برای گروهی از دانشجویان دوره مشترک دانشگاه امیرکبیر و بیرمنگام (Birmingham) انگلیس اتفاق افتاده است، مشکل دانشگاه نیست بلکه مربوط به صدور و اخذ ویزا است که این موضوع نیز به شدت از سوی دانشگاه در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: تا کنون ویزای این گروه از دانشجویان صادر نشده است اما تلاش دانشگاه برای رفع این مشکل ادامه دارد بنابراین دانشجویان و خانواده های آنها به هیچ عنوان نگران نباشند.

رهایی اضافه کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری وزارت امورخارجه تلاش می کند تا مشکلات موجود رفع شود و با صدور روادید این دانشجویان، تحصیل آنها ادامه یابد.

معاون آموزش و پژوهش وزیر امورخارجه نیز در گفتگو با مهر از ایجاد مشکل برای گروهی از دانشجویان دوره مشترک دانشگاههای امیرکبیر و بیرمنگام انگلیس خبر داد و گفت: دانشجویان این دوره با مشکل روادید مواجه شده اند که موجب نگرانی و دغدغه این دانشجویان و خانواده های آنها شده است.

علی آهنی تاکید کرده است: اگر دانشگاه امیرکبیر یا سایر دانشگاهها قبل از انعقاد قرارداد همکاری با دانشگاههای سایر کشورها با وزارت امور خارجه هماهنگی کنند شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.

به گزارش مهر، بر اساس توافقنامه دانشگاههای امیرکبیر و بیرمنگام، مدارک تحصیلی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد که توسط دانشگاه بیرمنگام انگلستان اعطا می شود مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و دانشجویان پس از پایان این دوره قادر خواهند بود در صورت پذیرش در مقاطع بعدی در سراسر دنیا ادامه تحصیل دهند.