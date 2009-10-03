استفاده صلح آمیز از ماورای جو و حفظ منافع ملی/ ایجاد ایستگاههای فضایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی فرقانی شنبه در افتتاحیه هفته جهانی فضا با تاکید بر اینکه پیشرفت در حوزه فناوریهای فضایی مرزهای جدیدی را در زندگی بشر ایجاد کرده است گفت: فناوری فضایی توانسته در حل مشکلات بشر در زمینه توسعه اقتصادی و ارتباطات، اکتشافات و محافظت از محیط زیست، امنیت ملی و جهانی و مبارزه با قاچاق و همچنین در کاهش بلایای طبیعی موثر باشد.

وی به کاربردهای این فناوری در حوزه های ناوبری و ارتباطات اشاره کرد و گفت: امروزه در جهان فناوریهای فضایی شاخصی برای توسعه یافتگی است و همچنین نقش مهمی در توسعه پایدار کشورها داشته است.

معاون وزیر ارتباطات همچنین فناوری فضایی را نیروی محرکه برای رشد و توسعه سایر علوم ذکر کرد و ادامه داد: از این رو سرمایه گذاری و حضور در عرصه فناوریهای فضایی در کشور ما تبدیل به ضرورت شده است از این رو لازم است در زمینه هایی چون ساخت ماهواره، ایجاد ایستگاههای فضایی، هدایت و کنترل و پرتاب ماهواره اقدام کنیم.

فرقانی استفاده صلح آمیز از ماورای جو و حفظ منافع ملی را از جمله اهداف فعالیتهای فضایی کشور ذکر کرد و افزود: عمده فعالیتهایی که در این زمینه انجام شده توسط وزارت دفاع و وزارت ICT صورت گرفته است ولی برای رسیدن به جایگاه واقعی لازم است تلاشهای وسیعی صورت گیرد که این امر در سایه استفاده از همه ظرفیتهای دولتی و غیردولتی، ظرفیتهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی میسر خواهد بود.

وی برگزاری هفته جهانی فضا را بزرگترین رویداد جهانی در حوزه فضایی نام برد و گفت: این هفته با شعار فضا برای آموزش برگزار می شود که در این هفته با آموزشهای لازم برای شهروندان نحوه بهره برداری از فناوریهای فضایی ارائه می شود.

رئیس سازمان فضایی به نحوه نامگذاری این هفته اشاره و خاطرنشان کرد: سازمان ملل آموزش مردم در زمینه بهره برداری از فضا، استفاده از فناوریهای فضایی برای توسعه پایدار، جلب حمایت عمومی از برنامه های فضایی، تشویق کودکان به فراگیری فناوریهای فضایی و همچنین ترویج و راه اندازی مراکز مرتبط با فضا را در این هفته دنبال می کند.

معاون وزیر فناوری ارتباطات به برنامه های این سازمان در این هفته اشاره کرد و یادآور شد: این سازمان با مشارکت مجموعه هایی چون وزارت ICT، صدا و سیما، سازمان شهرداریها و دهیاریها، پژوهشگاه هوافضا و شرکت پست برنامه هایی چون برگزاری مسابقات نقاشی در حوزه فضا، ارائه مقالات فضایی و انتشار تمبر یادبود به مناسبت این هفته در دست اجرا دارد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با برگزاری این برنامه کمک شایانی به توسعه دانش و فرهنگ فناوریهای بومی شود.

به گزارش مهر، در مراسم هفته جهانی هوافضا که از امروز آغاز و تا 18 مهر ماه ادامه دارد از دو تمبر طراحی شده با موضوع هوا و فضا رونمایی شد.