به گزارش خبرنگار مهر، وحید نوروزی شنبه در نشست بررسی وضعیت آلاینده های هوای تهران در خبرگزاری مهر افزود: این مرکز دهمین مرکز معاینه فنی خودرو تهران است که به طور یقین تا تاریخ اعلام شده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به ارتقاء سطح تکنولوژیک و مکانیکی خودروها گفت: تکنولوژی تولید خودروها از لحاظ مکانیکی به سطح نهایی خود رسیده و هم اکنون بحث کنترلهای هوشمند و الکترونیکی خودروها اهمیت یافته است.

نوروزی افزود: در مرکز جدید معاینه فنی کنترل بخشهای ایمنی و فنی نیز انجام خواهد شد به گونه ای که خودروهای مدل 2009 نیز می توانند در این مرکز معاینه فنی شوند.

49 درصد آلودگی صوتی تهران متعلق به موتور سیکلتهاست

وی همچنین در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت آلودگی صوتی و تاثیر آن بر سلامت شهروندان نیز گفت: بحث آلودگی صوتی به همان اندازه آلودگی هوا دارای اهمیت و تاثیرگذاری است اما همیشه کمتر از آلودگی هوا به آن پرداخته شده است در صورتی که اثر گذاری این مسئله بر سلامت و آرامش شهروندان بسیار جدی است.

نوروزی در ادامه با اعلام اینکه 49 درصد آلودگی صوتی موجود در شهر تهران توسط موتورهای سیکلت تولید می شود افزود: باید برای این مسئله به شکلی جدی چاره اندیشی شود و در همین راستا اولین مرکز تست آلاینده های صوتی خودروهای در حال تردد 20 آبان ماه در پایانه بیهقی تهران افتتاح می شود.