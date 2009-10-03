60 درصد آب کشور از چاه ها و قنوات استحصال می شود

علیرضا پرستار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 40 درصد آبهای سطحی به صورت سنتی و یا از طریق احداث سدها استحصال می شود.

وی افزود: آبیاری تحت فشار، لوله گذاری، ایستگاه پمپاژ، سد خاکی کوتاه از جمله اقدامات سازه ای و تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز و اجرایی کردن سند ملی مصرف آب، ایجاد تشکلهای مناسب آب بران، ایجاد سیستم بهره وری پایدار برای قنوات از جمله اقدامات غیرسازه ای اجرایی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون 70 درصد آب استحصالی به وسیله مردم از چاه هاست که برای مصارف کشاورزی و شرب استفاده می شود.

پرستار یکی از کارهای اساسی در این بخش را ایجاد تشکلهای آب بران دانست و بیان داشت: در برنامه دوم بر اساس بند ط تبصره 19 کمیته های بهینه سازی مصرف آب به صورت مشترک بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی تشکیل شد، در این راستا به منظور تامین آب مورد نیاز در 620 دشت کشور سند تدوین شد.

مدیرکل دفتر بهره وری آب کشاورزی معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: 470 هزار حلقه چاه در کشور وجود دارد که 45 میلیارد مترمکعب آب از آنها استحصال می شود، باید در دشتهای بحرانی و ممنوعه نیز این اقدامات انجام گیرد.

وی اعلام کرد: در حال حاضر چهار هزار تشکل رسمی و غیررسمی آب بران در سطح کشور فعال است و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی اخیرا 300 تشکل آب بران نیز ایجاد شده که با راه اندازی آنها در بخش آب 30 درصد صرفه جویی می شود.

پرستار متذکر شد: بررسی مشکلات قانونی در زمینه مسائل آب کشاورزی و جمع بندی آنها به منظور پاسخگویی و ارائه پیشنهاد تکمیلی به واحدها، برنامه ریزی برای ساماندهی نظام بهره برداری آب قنوات کشور، ارزیابی فعالیتهای اجرایی توسعه منابع آب کشاورزی و بهینه سازی مصرف آب در سطح ملی، ارائه راهکارهای اجرایی به منظور ارتقا بهره وری آب کشاورزی، ایجاد ساز و کارهای لازم جهت عملیاتی کردن سند ملی آب در سطح کشور، اعمال مدیریت تقاضای آب بخش کشاورزی در استانها، ارائه راهکارهای مناسب در مورد انتقال تاسیسات آبی به تشکلهای بهره بردار، حمایت از ایجاد تشکلها و تقویت و هدایت آنها در چارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی از جمله اهداف این دفتر در سال جاری است.