۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۴

موسسه مهرآفرین از نیکوکاران تجلیل می‌کند

موسسه نیکوکاری مهرآفرین در ابتکاری نو روز جمعه 17 مهر در تالار وحدت از نیکوکاران سال‌های دور و نزدیک تقدیر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه نیکوکاری مهرآفرین در مسیر گسترش فعالیت‌های فرهنگی خود و ترویج مبانی فرهنگی امر مهرورزی و نیکوکاری بعد از معرفی فاطمه معتمد آریا به عنوان سفیر نیکوکاری در اقدامی ابتکاری به زودی در مراسمی ویژه از نیکوکاران شاخص سال‌های دور و نزدیک تجلیل می‌کند.

جمعی از کارشناسان مهرآفرین از مدتی قبل ریز اطلاعات و شناسه‌هایی از نیکوکاران اصناف مختلف را جمع‌آوری کردند و با جمع‌بندی نهایی و تهیه فهرست خیرین مدرسه‌ساز، واقفان بزرگ، بنیانگذاران خیریه‌های معروف و هنرمندان و ورزشکاران نیکوکار در مراسم ویژه آئین اهدای نشان نیکوکاری به چهار تن از جدیترین این افراد نشان نیکوکاری اهدا می‌کند.

این مراسم با حضور جمعی از مدیران و مسئولان شهری، مدیران شرکت‌های موفق حوزه تجارت و بازرگانی و تعداد از هنرمندان برگزار و ضمن تجلیل از نیکوکاران شاخص، به جمعی از حامیان و یاوران موسسه نیکوکاری مهرآفرین  تندیس مهر اهدا می‌شود.

