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۱۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۵

اختصاصی مهر/

نمایش رزمی هفته دفاع مقدس دلیل تیراندازیهای شبانه در شرق تهران

نمایش رزمی هفته دفاع مقدس دلیل تیراندازیهای شبانه در شرق تهران

برگزاری نمایشهای رزمی و شبیه سازی عملیات های دفاع مقدس در حاشیه نمایشگاه یاد یاران از سوی سپاه محمد رسول الله (ص) تهران ، منشاء صداهای شلیکی است که گاهی این شبها در شرق تهران شنیده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سپاه محمد رسول الله (ص) همزمان با هفته دفاع مقدس اقدام به برپایی نمایشگاه "یاد یاران" کرده است که در حاشیه این نمایشگاه، نمایشهای رزمی و تاکتیکی از جمله آزاد سازی خرمشهر و برخی دیگر از عملیاتهای دوران دفاع مقدس را برای حاضران اجرا می کند.

برپایی این نمایشگاه و همچنین صدای شلیک باعث شده است برخی از سایتها اخباری مجعول در خصوص دلایل تیراندازی در شرق تهران را انتشار دهند.

این نمایشگاه که از ابتدای هفته فاع مقدس برپا شده تا دوشنبه این هفته نیز ادامه داد و هر شب هزاران نفر برای بازدید به این نمایشگاه مراجعه می کنند.

کد مطلب 957307

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