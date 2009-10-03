نمایش رزمی هفته دفاع مقدس دلیل تیراندازیهای شبانه در شرق تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سپاه محمد رسول الله (ص) همزمان با هفته دفاع مقدس اقدام به برپایی نمایشگاه "یاد یاران" کرده است که در حاشیه این نمایشگاه، نمایشهای رزمی و تاکتیکی از جمله آزاد سازی خرمشهر و برخی دیگر از عملیاتهای دوران دفاع مقدس را برای حاضران اجرا می کند.

برپایی این نمایشگاه و همچنین صدای شلیک باعث شده است برخی از سایتها اخباری مجعول در خصوص دلایل تیراندازی در شرق تهران را انتشار دهند.

این نمایشگاه که از ابتدای هفته فاع مقدس برپا شده تا دوشنبه این هفته نیز ادامه داد و هر شب هزاران نفر برای بازدید به این نمایشگاه مراجعه می کنند.